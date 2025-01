Dan Brown anuncia novo livro com Robert Langdon após oito anos do último

Oito anos após a sua última aparição, o professor Robert Langdon retorna para uma nova aventura. A editora Arqueiro revelou nesta quarta-feira, 29, que o novo livro de Dan Brown chega ao Brasil no dia 9 de setembro deste ano. O romance, intitulado Segredo Final, acompanha o quinto capítulo da saga de Langdon e Katherine Solomon.

"Em uma corrida eletrizante pelos mundos opostos da ciência futurista e das tradições místicas, Robert Langdon descobre a verdade chocante sobre um projeto secreto que mudará para sempre o que a humanidade sabe sobre a mente humana", descreve a sinopse. A história se passa em Praga, na República Tcheca.

"É, de longe, o livro mais intrincado e ambicioso que eu já escrevi até hoje - e também o mais divertido. Escrevê-lo foi uma inesquecível jornada de descoberta", afirmou o escrito em um comunicado à imprensa. Além do novo volume, a editora Arqueiro também relançará todas as obras de Brown com capas inéditas em setembro.

Com sucessos como Anjos e Demônios, O Código Da Vinci e Inferno, Dan Brown se tornou um dos autores mais vendidos das últimas décadas. Seus livros foram adaptados para o cinema, onde o ator Tom Hanks interpretou o professor Robert Langdon em uma trilogia cinematográfica. O último livro de Brown, Origem, foi lançado em 2017.