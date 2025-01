PM morre baleado em operação no Complexo de Israel

Rio - Uma megaoperação da Polícia Militar em comunidades do Complexo do Israel, na Zona Norte, provocou o fechamento da Avenida Brasil nos dois sentidos e afetou a circulação de trens, ônibus e articulados do BRT na manhã desta sexta-feira (31). Segundo moradores, há intenso tiroteio na região desde a madrugada. Na ação, um tenente da PM morreu baleado. Até o momento, cinco criminosos foram presos. Os agentes apreenderam ainda três fuzis, três granadas e grande quantidade de drogas.

O policial Marcos Amorim, do 41ªBPM (Irajá), chegou a ser socorrido e encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu. Informações iniciais apontam que ele foi atingido na cabeça.

A interdição na Avenida Brasil ocorreu altura da Cidade Alta por volta das 4h30. Na ocasião, pessoas desceram dos veículos e sentaram no chão para se proteger dos disparos. Logo depois, às 6h30, a via voltou a ter uma faixa da pista lateral interditada pela PM. O policiamento segue reforçado no trecho, que segue fechado.

Segundo o Centro de Operações Rio, a Linha Vermelha é opção entre o Centro e as rodovias Presidente Dutra e Washington Luiz. Enquanto a Avenida Pastor Martin Luther King é uma alternativa entre a Zona Oeste e o Centro.



Trens, ônibus e BRT

De acordo com a Supervia, em função do tiroteio próximo das estações de Vigário Geral e Cordovil, a circulação de trens precisou ocorrer somente no trecho entre Central do Brasil e Penha e entre Saracuruna e Duque de Caxias por quase quatro horas. Por volta das 8h, foi constatado que um tiro atingiu os cabos da rede aérea nas proximidades de Vigário Geral.

Para realização da manutenção, houve troca de trem na estação Penha para seguir até os terminais, sem a necessidade de troca em Gramacho, com intervalos de aproximadamente 50 minutos.



Já a MobiRio informou que o corredor Transbrasil está operando e com os serviços afetados em processo de normalização de intervalo. O corredor estava com os serviços, 60 (T. Deodoro x T. Gentileza - Parador), 61 (T. Deodoro x T. Gentileza -Expresso) e 71 (Vigário Geral x T.Gentileza - Expresso) interrompidos devido a operação. As demais linhas do corredor operam normalmente.

Segundo o Rio ônibus, três linhas estão sofrendo desvio de itinerário. Além disso, outros seis ônibus da Transportes Flores também estão trafegando com horários irregulares.



Linhas com desvios



335 (Cordovil x Tiradentes)

905 (Bonsucesso x Irajá)

940 (Ramos x Madureira)

512B - Praça da Bandeira x Central (Vilar dos Teles)

514B - Central x Éden

1512B - Coelho da Rocha x Castelo

1140B - Castelo x Éden

474B - Praça da Bandeira x Central

472B - Central x Bom Pastor

Segundo o Rio Ônibus, em 2025, 38 linhas já tiveram sua circulação impactada. "Mais uma vez reiteramos o apelo as autoridades de segurança pública, ressaltando a necessidade urgente de se tomar providências para devolver o direito de viver em paz da população carioca", disse a empresa em nota.



Clínicas afetadas

As clínicas da família Nilda Campos de Lima e Eidimir Thiago de Souza mantêm o atendimento à população nesta sexta-feira (31). Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.



As clínicas da família Joãosinho Trinta, Heitor dos Prazeres e o Centro Municipal de Saúde José Breves dos Santos suspenderam o início do funcionamento e agora avaliam a possibilidade da abertura.



Já o Centro Municipal de Saúde Iraci Lopes acionou o Protocolo Acesso Mais Seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interrompeu o atendimento.

Operação mira crime organizado

De acordo com a Polícia Militar, a operação tem o objetivo de combater as atividades criminosas promovidas pela quadrilha que atua no conjunto de comunidades do Complexo de Israel, dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Há atuação dos agentes também nas favelas do Dique, Ficap e Furquim Mendes.

Segundo a corporação, o PM baleado foi atingido na região do Dique. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O estado de saúde dele é grave.



A ação conta com 400 policiais militares e 10 veículos blindados. Participam das ações equipes do Comando de Operações Especiais (Coe) - através do Bope, do 1° Comando de Policiamento de Área (1° CPA), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Batalhão de Ações com Cães (BAC), Grupamento Aeromóvel (GAM), das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) e do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM). O Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar) também atua preventivamente com o emprego de uma ambulância blindada.



Além disso, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (Bpve) e do 16° BPM (Olaria) atuam no entorno das comunidades de Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta e Guaporé para garantir a segurança de motoristas que passam pela região.



"A operação realizada na manhã desta sexta-feira no Complexo de Israel é resultado do compromisso firmado pela Secretaria de Estado de Polícia Militar em devolver o território das regiões ocupadas pelas facções criminosas ao cidadão carioca e fluminense. A ação está sendo realizada de maneira técnica, com base em informações de inteligência, obedecendo a todos os protocolos de segurança", dissse o Coronel Marcelo de Menezes Nogueira, secretário da PM.



O Núcleo de Apoio às Operações Especiais também trabalha na remoção de barricadas e obstáculos físicos nos principais acessos ao conjunto de comunidades.

Mortes em ação na Zona Norte

Há uma semana, uma outra megaoperação ocorreu nos complexos da Penha e Alemão. Na ação, cinco pessoas morreram e nove ficaram feridos. Dentre as vítimas está Carlos André Vasconcelos, de 35 anos, que era jardineiro e estava a caminho do trabalho quando foi baleado e morto próximo à estação do BRT da Penha, na Zona Norte.



A operação, que contou com cerca de 500 policiais, 12 blindados e dois helicópteros, ocorreu no dia do aniversário do criminoso Edgard Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso, chefe do tráfico da Penha e um dos bandidos mais procurados do Rio.

Outra operação

Em outubro do ano passado, um passageiro morreu baleado dentro de um ônibus, durante um tiroteio na Avenida Brasil em meio a outra operação no Complexo de Israel. Renato Oliveira, de 48 anos, estava dentro de um coletivo da Transportadora Tinguá, que fazia a linha 493 Ponto Chic x Central, quando acabou atingido na cabeça. Além dele, o idoso Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, e um segundo homem também morreram e outras três pessoas ficaram feridas, por conta do confronto entre policiais militares e criminosos.

Complexo de Israel



O Complexo de Israel é formado por cinco comunidades: Parada de Lucas, Vigário Geral, Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco-Bocas.



Acusado de ordenar os ataques na região, o líder do Terceiro Comando Puro, o Peixão, está na mira das polícias Civil e Militar há pelo menos 12 anos, quando iniciou uma política de expansionismo violento para tomar territórios do Comando Vermelho. Contra ele constam 7 mandados de prisão por homicídio, tortura, associação ao tráfico e ocultação de cadáver e pelo menos 20 inquéritos em aberto. Recentemente, Peixão também passou a ser investigado por terrorismo.



Adepto de símbolos de Israel, como a Estrela de Davi, o traficante passou a ser conhecido por sua intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana e costuma expulsar esses moradores de suas áreas de influência, além de determinar a invasão e depredação de centros religiosos. A religiosidade de Peixão é tamanha que ele se autointitula como Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés. O nome foi assumido também pela sua quadrilha que se autodenomina "Tropa do Arão". O próprio Complexo de Israel, seria uma referência à terra prometida.