Gerson Brenner está internado em UTI em hospital de São Paulo

O ator Gerson Brenner está internado na UTI do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo. De acordo com o boletim médico obtido pelo Estadão, Gerson foi hospitalizado por conta de uma pneumonia, faz tratamento com antibióticos e não tem previsão de alta.





Hoje com 65 anos, Gerson sofre com sequelas desde que levou um tiro na cabeça em 1998 durante uma tentativa de assalto. O episódio aconteceu na Rodovia Ayrton Senna, quando o ator viajava do Rio de Janeiro para São Paulo. Ele chegou ao hospital em coma profundo, passou por cirurgias e ficou 23 dias na unidade de terapia intensiva.





Na época, o ator estava no elenco da novela Corpo Dourado, exibida pela TV Globo. Ele interpretava o fazendeiro Jorginho.





O tiro afetou áreas responsáveis pela locomoção e pela fala, impedindo que Gerson seguisse a sua carreira de ator.





Confira a íntegra do boletim médico de Gerson Brenner





"O Sr. Gerson dos Santos Oliveira (conhecido como Gerson Brenner) se encontra internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Itaim em tratamento com antibioticoterapia para tratar quadro infeccioso pulmonar.





No momento, se encontra estável e em acompanhamento com as equipes médicas do hospital, sem previsão de alta."