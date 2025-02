Vídeo: Rio de Janeiro volta a ter chuva forte e ventania

Rio - Pancadas de chuva forte, acompanhada de raios e vento, voltaram a cair sob o estado do Rio na tarde desta sexta-feira (31). Às 16h35, a capital entrou em Estágio 2 por causa do temporal em diferentes regiões da cidade.

Em poucos minutos, a Rua Padre Belizário, esquina com a Estrada do Monteiro, em Campo Grande, ficou completamente alagada.

Veja o vídeo:

Chuva forte acompanhada de ventania volta a atingir o Rio de Janeiro. Em Campo Grande, rua começa a encher.



Crédito: reprodução pic.twitter.com/BQDAyFygOk — Jornal O Dia (@jornalodia) January 31, 2025

Por causa da ventania, uma árvore caiu na Praça Amadeu Rocha, na Taquara, outra na Serra da Grota Funda, na altura do Km 3.5, em Vargem Grande, e outra na Rua General Espírito Santo Cardoso, na altura da Rua Uruguai, na Tijuca. Entre 15h e 16h foi registrado vento forte no Aeroporto do Galeão (55,6 km/h), no Aeroporto Santos Dumont (51,9 km/h) e na estação Marambaia (64,1 km/h).

De acordo com o Centro de Operações Rio, ocorreu precipitação muito forte em bairros da Zona Oeste, Sul e Norte. Os núcleos também se deslocam para a Baixada Fluminense.

Para as próximas horas a previsão ainda é de chuva moderada a forte, podendo vir com raios e com possibilidade de granizo.

Ocorrências relacionadas à chuva

Bolsões d'água em aberto:

– Rua Netuno, na altura da Rua Mercúrio, na Pavuna.

– Rua Vinte e Quatro de Maio, na altura da Rua Dias da Cruz, no Méier.

– Avenida Brasil, na altura de Coelho Neto, sentido Zona Oeste.

– Avenida Brasil, na altura da Maré, sentido Zona Oeste.

– Avenida Presidente Vargas, na altura da Avenida Francisco Bicalho, sentido Praça da Bandeira.

– Rua Benedito Otoni, na altura da Rua Santos Lima, em São Cristóvão.

Bolsões d'água finalizados

– Rua Sargento Antônio Ernesto, altura da Rua Juno, na Pavuna.

O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Na quarta-feira (29), quando atingiu este mesmo estágio, a Defesa Civil do Rio emitiu, pela primeira vez, um aviso sonoro de "alerta extremo" para a capital. A novidade causou grande pânico entre os cariocas. A mensagem informava que a cidade entrou no estágio 2 às 16h, devido aos fortes impactos causados pela chuva, e orientava os moradores a evitar áreas alagadas.

Nesta sexta-feira (31), os cariocas ainda não foram notificados sobre o alerta extremo.