Operação interdita fábrica clandestina de camisas de time de futebol no Centro

Um prédio no Centro do Rio de Janeiro foi interditado na tarde desta sexta-feira (31) devido a diversas irregularidades.



A interdição foi realizada após o desabamento de parte do teto da construção. O Centro de Operações Rio acionou a Subprefeitura do Centro, que, ao chegar no local, identificou as seguintes irregularidades:



* Escola de dança sem alvará de funcionamento

* Estacionamento não autorizado

* Fábrica clandestina de camisas piratas de times de futebol.

Durante a vistoria, os agentes também descobriram que uma obra não autorizada estava em andamento no terceiro andar.



O responsável pela fábrica de camisas foi encontrado no local e solicitado a apresentar o contrato de fabricação, porém não possuía o documento. Ele foi conduzido à 5ª DP (Centro).



Selos, etiquetas e camisas já finalizadas para venda foram recolhidas e apreendidas para perícia, que vai verificar a autenticidade do material.