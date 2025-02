BBB 25: Quem está na mira dos líderes Maike e Gabriel para o próximo Paredão

Na noite desta sexta-feira, 31, o apresentador Tadeu Schmidt oficializou no BBB 25 a vitória dos líderes Maike e Gabriel. Os dois conquistaram a liderança na prova de resistência que durou mais de 20 horas.

Na edição ao vivo, Gabriel e Maike escolheram as duplas para o grupo Vip e também para a Mira do Líder. O Vip deles é composto por: João Gabriel, João Pedro, Eva e Renata. Enquanto isso, a Mira do Líder conta com as duplas: Aline e Vinicius, Diego e Daniele e Mateus e Vitória.

No próximo domingo, 2, os líderes vão indicar uma dessas duplas para o próximo Paredão.