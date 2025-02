Cabo de bengala quebra e Papa Francisco tropeça ao caminhar para a audiência do Jubileu

O Papa Francisco tropeçou neste sábado, 1º de fevereiro, ao entrar no auditório do Vaticano para a audiência do Jubileu. O cabo de sua bengala quebrou, fazendo com que ele se desequilibrasse, mas ele não chegou a cair. A saúde de Francisco tem gerado preocupações à Igreja Católica (leia mais abaixo).

O Papa, hoje com 88 anos, frequentemente tem que usar cadeira de rodas ou bengala por causa de problemas nos joelhos. Ele caiu duas vezes nos últimos dois meses.

Após o pequeno tropeço deste sábado, dois auxiliares o ajudaram a chegar à sua cadeira no palco e a audiência prosseguiu sem incidentes. Assim que se recuperou, alguém na audiência gritou "Viva il Papa" e houve aplausos.

Em janeiro, Francisco caiu e machucou o braço direito. Nenhum osso ficou quebrado, mas um tipoia foi colocada como precaução.

Em 7 de dezembro, o papa bateu o queixo em sua mesa de cabeceira, em uma aparente queda que resultou em um grande hematoma.

O pontífice há muito tempo enfrenta problemas de saúde, incluindo longos períodos de bronquite. Ele usa um andador ou bengala quando se movimenta em seu apartamento no hotel Santa Marta no Vaticano.

A especulação sobre a saúde de Francisco é constante nos círculos do Vaticano, especialmente após o Papa Bento XVI romper com 600 anos de tradição e renunciar ao papado em 2013.

Auxiliares de Bento atribuíram a decisão a uma queda noturna que ele sofreu durante uma viagem ao México em 2012, depois da qual ele determinou que não poderia mais acompanhar as exigências globais do papado.

Francisco disse que não tem planos de renunciar tão cedo, mesmo que Bento "tenha aberto a porta" para a possibilidade. Em sua autobiografia Esperança, lançada este mês, Francisco disse que não havia considerado renunciar mesmo quando passou por uma grande cirurgia intestinal./AP