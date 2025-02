Confronto entre torcidas no Recife deixa feridos e destruição nas ruas

Ao menos 12 pessoas foram levadas para o Hospital da Restauração, em Recife, após confronto entre torcidas neste sábado (1º). De acordo com o hospital, as vítimas de agressão física estão recebendo o atendimento das equipes de plantão.

As brigas generalizadas aconteceram antes do clássico entre Santa Cruz e Sport, pelo Campeonato Pernambucano, que foi mantido apesar da confusão. Diversos vídeos publicados nas redes sociais mostram cenas de extrema violência.

De acordo com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, cerca de 700 policiais foram enviados para conter a guerra entre torcidas organizadas.

Em post nas redes sociais, a chefe do executivo pernambucano disse que está trabalhando com a equipe do governo “desde o primeiro momento”, e “tomando as devidas providências para punir os vândalos responsáveis pela barbárie”.

“Os verdadeiros torcedores e a população não podem e não vão ficar acuados pelos que usam o futebol para praticar violência”, afirmou Raquel Lyra.

O prefeito de Recife, João Campos, também se pronunciou: “O que vimos hoje foram cenas criminosas no confronto entre vândalos que usam o futebol para praticar violência. É urgente a identificação e uma punição severa para esses delinquentes! Futebol não é isso”, declarou também em suas redes sociais.