Ex-Botafogo é assaltado em Nilópolis; criminosos levaram até a calça da vítima

Rio - O ex-jogador Márcio Gomes, de 44 anos, que teve passagem pelo Botafogo, foi assaltado por dois criminosos, na madrugada desta sexta-feira (31), em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Os assaltantes levaram até a calça da vítima, que ficou apenas de cueca.

O crime aconteceu por volta das 00h20 na Rua Antônio Cardoso Leal, no Centro do município. Uma câmera de segurança gravou os suspeitos chegando em um carro e parando ao lado do veículo do ex-atleta, que estava no interior do automóvel.

Dois assaltantes, sendo um deles armado, descem do carro e rendem Márcio. Os criminosos levam pertences da vítima, o seu veículo e até a sua calça. O ex-jogador ficou de cueca no meio da rua.

Veja o vídeo:

Ex-jogador do Botafogo é assaltado em Nilópolis; criminosos levaram até a calça da vítima.



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/eMAxziqSGm — Jornal O Dia (@jornalodia) February 1, 2025

De acordo com a Polícia Militar, o 20º BPM (Mesquita) não foi acionado para a ocorrência, mas reforçou o policiamento na região.

O caso foi registrado na 57ª DP (Nilópolis). Segundo a Polícia Civil, agentes buscam imagens de câmeras de segurança e realizam diligências para apurar a autoria do crime.