Incêndio atinge condomínio de contêineres perto da PUC-RS, em Porto Alegre

Um incêndio atingiu o EcoHousing PUC-RS, um condomínio de contêineres próximo à Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul (PUC-RS), voltado para estudantes da instituição. O Corpo de Bombeiros está no local, bairro do Partenon, em Porto Alegre, atuando no combate às chamas. Ainda não há informações sobre vítimas.

A PUC-RS esclarece que não possui qualquer vínculo institucional, acadêmico ou jurídico com o local atingido.

"A PUCRS lamenta o incêndio ocorrido no Eco-Housing, condomínio de contêineres localizado na Zona Leste de Porto Alegre, na tarde deste sábado (1), e se solidariza com as famílias impactadas na expectativa de que não haja vítimas", diz a universidade.