Idoso morre após ficar preso em carro na enchente em SP; veja previsão de chuva em SP

Um idoso morreu na noite deste sábado, 1º de fevereiro, após ficar preso em seu veículo no alagamento que aconteceu na Rua Prece, na Vila Prudente, zona leste da capital. De acordo com a Defesa Civil do Estado, ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Vila Alpina, mas não resistiu e faleceu.





Somente neste sábado e na madrugada e manhã deste domingo, 2, a cidade de São Paulo registrou 48,9 milímetros de chuva, o correspondente a 22,5% dos 217,8 milímetros esperados para o mês de fevereiro. As medições são do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE).





Bairros da região leste da capital, em especial o Jardim Pantanal e São Miguel Paulista, foram os mais afetados. Foi necessário montar abrigos temporários para a população que teve sua casa tomada pela água. O número de desalojados e desabrigados ainda não foi divulgado.





O prefeito Ricardo Nunes (MDB) chegou a visitar o Jardim Pantanal, que historicamente é afetado pelos alagamentos. No local, disse que a área é uma das mais complexas da cidade, uma vez que fica abaixo do nível do rio Tietê.





A Prefeitura afirmou que atua para remover moradores de áreas de risco e que 4,8 mil pessoas já foram retiradas da região por meio da concessão de moradia ou do auxílio aluguel. Em toda a cidade, 490 mil pessoas vivem em regiões de perigo hidrológico ou de deslizamento.





No Jaçanã, na zona norte, houve a queda de um imóvel, que deixou dois feridos. No Campo Limpo, um deslizamento de terra atingiu um trem da Linha 7-Rubi, da Companhia de Trens Metropolitanos (CPTM), deixando levemente ferido o maquinista.





Há dias a capital paulista enfrenta chuvas intensas. Como mostrou o Estadão, uma semana antes, a estação de Metrô Jardim São Paulo, na zona norte, ficou alagada, interrompendo a circulação de trens. O Beco do Batman, na Vila Madalena, virou um "rio" e moradores do bairro perderam móveis por conta da enchente. Um idoso morreu dentro de sua casa pela invasão da água.





Grande São Paulo e litoral





Na região metropolitana, botes tiveram de resgatar moradores ilhados em Franco da Rocha neste sábado - duas mil pessoas foram afetadas no município, conforme a Defesa Civil paulista. Em Cajamar, cerca de 100 residências ficaram alagadas e, em Guarulhos, algumas ruas foram tomadas pela água.





"As águas já estavam baixando e as famílias retornando para o processo de limpeza. A ajuda humanitária enviada pelo Governo de SP já estava sendo entregue as famílias", diz a pasta sobre a última visita a Cajamar.





Em Guarulhos, a Defesa Civil municipal informou que, na manhã deste domingo, a maior parte dos alagamentos já baixou. "Os pontos com água são os bairros Jardim Anny e Jardim Jacy. As equipes municipais estão em campo vistoriando estas áreas de risco", diz a pasta.





Com o alto volume de chuva, foram enviados alertas severos pelo sistema de broadcast da Defesa Civil para Santos e Guarujá durante a noite. "Felizmente não houve registro de ocorrências graves nas cidades (neste sábado)", informou a pasta nesta manhã. Na sexta-feira, Guarujá registrou deslizamentos.





Vai chover no domingo? Qual é a previsão do tempo para a semana?





O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura informou que, no decorrer da manhã deste domingo, a tendência é de que o sol apareça entre nuvens, favorecendo uma elevação gradativa das temperaturas. A máxima pode chegar aos 27°C, com índices de umidade acima dos 60%.





As instabilidades devem voltar a ganhar força, no entanto, no decorrer da tarde. Isso "favorece o retorno das chuvas na forma de pancadas, que podem se estender para o período da noite", diz o CGE.





"Alerta-se que podem ocorrer pontos de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento, o que em conjunto com o solo encharcado mantém elevado o potencial para formação de alagamentos, inundações, queda de árvores e deslizamentos de terra na Grande São Paulo", afirma o órgão da Prefeitura.





O tempo deve permanecer instável pelos próximos dias, por conta da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que na definição do Instituto Nacional de Meteorologia Inmet) é "um dos principais sistemas meteorológicos causadores de chuvas nas regiões Centro-Oeste e Sudeste entre o fim da primavera e o verão".





Em veículos, deve-se evitar locais com possibilidades de enchentes, como corredores de baixadas ou vias às margens de rios e córregos;

Motociclistas devem evitar pontos com corredeiras, ou em que a água ultrapasse 20 centímetros ou não permita visibilidade do terreno;

Os moradores de áreas suscetíveis a riscos de deslizamentos devem buscar abrigo em locais seguros com seus familiares, especialmente se perceberem sinais de risco, tais como deslocamentos de terra, estalos em construções, rachaduras no solo e inclinações de árvores ou postes.