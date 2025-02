Brasil é superado por 4 a 0 pela França no Qualifiers da Copa Davis

O Brasil foi superado por 4 partidas a 0 pela França na disputa da primeira rodada dos Qualifiers da Copa Davis. Após as quedas de João Fonseca e de Thiago Wild no último sábado (1) em Orléans (França), neste domino (2) Rafael Matos e Marcelo Melo caíram nas duplas e Matheus Pucinelli perdeu o confronto final.

No primeiro jogo deste domingo, Rafael Matos (número 38 do mundo) e Marcelo Melo (39 do mundo) perderam para Pierre-Hugues Herbert (número 277) e Benjamin Bonzi (número 287) por 2 sets a 1 (parciais de 4/6, 6/3 e 6/4). Depois, em confronto realizado apenas para cumprir tabela, Matheus Pucinelli perdeu de duplo 6/4 para o francês Giovanni Perricard.

Com o resultado do confronto, os brasileiros jogam agora no Grupo Mundial I, disputado em setembro, com adversário a ser definido em sorteio. Já os franceses avançam para a segunda rodada dos Qualifiers e enfrentam a Croácia.

Mesmo com o revés no confronto, o capitão da equipe brasileira, Jaime Oncins, fez questão de elogiar a atitude do Brasil em quadra: “É claro que não foi o resultado que esperávamos, mas enfrentamos uma das equipes mais fortes do mundo hoje, em uma superfície escolhida por eles. Saímos daqui de cabeça erguida, pois foi o confronto que esperávamos em termos de dificuldade. Cada um deu o seu melhor, e o que posso dizer sobre essa equipe é que todos lutaram até o fim, mas os franceses foram melhores e mereceram a vitória”.

Derrotas no sábado

O confronto entre Brasil e França teve início no sábado. O primeiro revés foi de 2 sets a 0 (parciais de 7/5 e 6/3), de João Fonseca, número 2 do Brasil e 99 do mundo, para Ugo Humbert, número 1 dos franceses e 15 do mundo. Depois o paranaense Thiago Wild, número 1 do Brasil e 76° do mundo, caiu diante de Arthur Fils, número 2 da França e 19° do mundo, pelo placar de 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/4).