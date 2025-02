Quatro pessoas seguem internadas após brigas de torcidas no Recife

O Hospital da Restauração (HR), no Recife, informou na tarde deste domingo (2) que permanecem internadas quatro pessoas feridas na briga entre torcidas do Santa Cruz Futebol Clube e Sport Club do Recife, ocorrida antes do jogo entre as equipes no sábado (1º). O estado de saúde delas é estável, segundo o hospital.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS) do estado de Pernambuco, seis pessoas foram presas em flagrante em Recife e encaminhadas para audiência de custódia. Foram presas também em flagrante mais quatro pessoas em Paulista (PE), e mais três em Cabo de Santo Agostinho (PE). Todas envolvidas na briga de torcidas.

Durante os confrontos, um homem chegou a ser agredido sexualmente com uma barra de ferro. A SDS não informou se o agressor foi preso.

Outras oito pessoas detidas ontem foram liberadas após realizarem um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) – documento registrado pela polícia para infrações penais de menor potencial ofensivo.

Em nota, o Ministério do Esporte repudiou os atos de violência e pediu investigação rigorosa. “O ministério reforça a necessidade de investigação rigorosa e a responsabilização de todos os envolvidos. Também defendemos ações coordenadas entre autoridades públicas, clubes, federações e torcedores para prevenir episódios de violência”.

A pasta destacou ainda que o confronto entre torcedores não condiz com os valores que o esporte deve promover. “O futebol é uma expressão cultural e popular que mobiliza paixões e gera oportunidades de confraternização entre os cidadãos. A transformação desse ambiente em palco de violência é absolutamente inadmissível”.

Próximos jogos

O Ministério Público de Pernambuco expediu uma recomendação à Federação Pernambucana de Futebol (FPF), ao Santa Cruz, ao Sport e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que os próximos jogos envolvendo os times sejam realizados sem a presença de público “até que sejam apresentadas soluções eficazes para a prevenção da violência nos estádios”, disse o MP, em nota.

O Ministério Público solicitou ainda apoio das autoridades de segurança para reforçar o monitoramento e o controle nos eventos esportivos. “Deve-se encaminhar relatório detalhado com as providências adotadas e um cronograma para a reavaliação da medida, a fim de possibilitar a retomada gradativa da presença de torcedores quando as condições de segurança forem consideradas adequadas”.

Em suas redes sociais, a governadora do estado, Raquel Lyra, afirmou que, após reunião com representantes do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e forças operacionais de segurança, determinou que, em suas próximas cinco partidas, os dois clubes não poderão contar com torcedores em seus estádios.

“Além disso, vamos trabalhar para que a compra de ingressos, a partir de agora, seja feita com cadastro biométrico e reconhecimento facial”, disse.

“Eu quero ser bem clara aqui. Nós estamos trabalhando rigorosamente para que possam ser punidos, presos, e a gente possa banir esses que se dizem torcedores não só dos estádios, mas das ruas de Pernambuco e do Recife”, acrescentou.