Quem é Bruno Mezenga no The Masked Singer Brasil? personagem é desmascarado

O personagem Bruno Mezenga, da novela O Rei do Gado, foi o desmascarado deste domingo, 2, no The Masked Singer Brasil. Ele chegou a enfrentar um duelo com Tieta, mas levou a pior na decisão dos jurados.

Sob a fantasia, estava o sertanejo Marcos, da dupla com Belutti. Após a revelação, o cantor contou que aceitou participar do reality musical por ser o primeiro programa apresentado por Eliana na Globo. "É óbvio que eu queria fazer parte disso", comentou.

Ao lado da personagem Tieta, o artista cantou Conquistador Barato, de Leo Jaime, tema da novela Bambolê. Ele também apresentou Admirável Gado Novo, de Zé Ramalho.

A quinta temporada do The Masked Singer Brasil, em homenagem aos 60 anos das novelas da Globo, traz mascarados inspirados em personagens icônicos de novelas se enfrentando em duelos musicais. As dançarinas Sheila Mello e Scheila Carvalho, do grupo É o Tchan!, Sandra Annenberg e Cacau Protásio já foram desmascaradas no programa.