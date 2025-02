Grammy 2025 faz homenagem a Sérgio Mendes

O Grammy 2025 fez o clássico tributo aos artistas que morreram no último ano e, dentre os homenageados neste domingo, 2, esteve Sérgio Mendes. O músico brasileiro, responsável por popularizar a bossa nova internacionalmente, morreu aos 83 anos em setembro.

A homenagem começou com a imagem de Liam Payne, ex-integrante do One Direction que morreu em outubro. O momento teve uma apresentação de Chis Martin, vocalista do Coldplay.

Mendes morreu por insuficiência respiratória. O artista nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e começou a carreira no início dos anos 1960, estimulado pela bossa nova. Ele ficou conhecido por lançar sua versão para Mas Que Nada, de Jorge Ben Jor, no disco Herp Albert presents Sergio Mendes & Brasil 66, com uma mistura de bossa, jazz e ritmos latinos.

Ao todo, Mendes foi indicado seis vezes ao Grammy, mas ganhou o prêmio apenas em 1992 pelo álbum Brasileiro. O músico também chegou a ser indicado ao Oscar de Melhor Canção Original em 2012 pela canção Real in Rio, tema da Animação Rio, de Carlos Saldanha.