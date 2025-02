Sem filtro! Enfermeira mostra realidade das colegas em dia de plantão

Na última semana, a enfermeira Larissa Camilla Carneiro viralizou nas redes sociais ao fazer uma comparação divertida entre a rotina no trabalho e as imagens que as colegas postam na web. Em um vídeo publicado no TikTok na quarta-feira (29), com mais de um milhão de visualizações, Larissa aborda as funcionárias do hospital e, logo após, revela as fotos produzidas que elas compartilham no Instagram. “Fui no seu trabalho e não te encontrei”, escreveu ela na legenda, brincando com o contraste entre as duas realidades.

Nos comentários, os internautas se surpreenderam com a diferença. “A área da saúde humilha a skin da gente!”, afirmou uma seguidora. “O pior é quando você encontra algum paciente e ele não lembra que é a mesma pessoa que cuidou dele”, disse outra. “Deixa elas, ninguém é obrigada a ficar arrumada o tempo todo”, defendeu uma terceira. Assista!