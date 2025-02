'Treta' com Drake inspirou Kendrick Lamar a fazer música que ganhou cinco prêmios no Grammy

O rapper Kendrick Lamar venceu 5 prêmios do Grammy 2025 - Música do Ano, Gravação do Ano, Melhor Performance de Rap, Melhor Canção de Rap e Melhor Videoclipe - na madrugada desta segunda-feira, 3, com sua canção Not Like Us. A música, que se tornou um dos maiores hits da carreira do artista, é fruto de uma polêmica e pública briga com o rapper canadense Drake. Entre abril e maio de 2024, os dois artistas passaram a se atacar publicamente em inúmeras canções.

Ao todo, foram nove músicas produzidas e lançadas durante o conflito - Like That, Push Ups, Taylor Made Freestyle, Euphoria, 6:16 in LA, Family Matters, Meet the Grahams, Not Like Us e The Heart Part 6. Além de ataques pessoais, ambos os rappers fizeram acusações pesadas um contra o outro. Kendrick acusou Drake de ser um pedófilo, um predador sexual e um apropriador cultural. Já Drake afirmou que o norte-americano não era pai biológico dos próprios filhos e que já havia agredido a própria esposa.

A briga, no entanto, significou algo maior para a indústria. Segundo Lamar, Drake representava tudo o que ele odiava no mundo da música - um rap sem raízes e sem originalidade, que se vendia e não seguia um código de conduta adequado. O norte-americano, então, acreditava estar revelando quem o rapper canadense realmente era - uma fraude. Já Drake acusou Kendrick de ser um "falso profeta" e um "falso militante", alguém que falava sobre problemas sociais, mas que mentia e era supervalorizado pela mídia. Eram os dois principais nomes do rap brigando pelo posto de artista número um do gênero.

Ao longo da última década, Kendrick e Drake se estabeleceram como os principais rappers da indústria musical. Enquanto o canadense era conhecido por hits dançantes e recordes de audiência, o norte-americano se tornou famoso por seu trabalho poético e profundo, sendo extremamente valorizado por críticos especializados e premiações de música. Os dois artistas eram vistos como opostos no mundo do rap - Drake era o lado comercial e divertido, Kendrick era o lado artístico e conceitual.

Apesar do sucesso de ambos, os dois artistas nunca se deram bem. Eles até chegaram a colaborar no início da carreira, mas uma rivalidade silenciosa rapidamente se formou. Entre os anos de 2013 e 2023, os rappers trocaram diversas indiretas em suas canções. O assunto, no entanto, só se tornou público no dia 22 de março de 2024. Na data, Like That foi lançada.

A música, composta por Metro Boomin e Future, teve participação de Kendrick. Em seus versos, Lamar respondeu a uma afirmação que Drake fez em na música First Person Shooter, lançada em 2023. Nela, o rapper canadense afirmava que ele, Kendrick Lamar e J. Cole eram os "três grandes rappers" de sua geração. O norte-americano refutou a ideia e afirmou que somente ele era digno do título de "melhor rapper".

Na cultura do hip hop, é comum que rappers troquem provocações e constantemente busquem se afirmar como os maiores artistas de sua geração. Canções de ataque a outros rappers, então, se tornaram tão comuns que ganharam até mesmo um gênero próprio - tratam-se das diss tracks. Assim, os rappers devem competir entre si para ver quem consegue superar o outro e fazer os melhores e mais provocativos insultos. Muitas vezes, no entanto, as músicas e os ataques se tornam extremamente pessoais.

A provocação de Kendrick Lamar viralizou nas redes sociais e Drake decidiu respondê-lo na mesma medida. No dia 19 de abril de 2024, o rapper canadense postou duas canções atacando Kendrick Lamar - Push Ups e Taylor Made Freestyle. Nas faixas, Drake zomba da baixa estatura do rival e de suas colaborações com artistas pops como Taylor Swift e Maroon 5. Em uma das músicas, o canadense usou inteligência artificial para recriar as vozes de artistas como Tupac Shakur e Snoop Dogg. Ambos os rappers imitados na canção são ídolos de Kendrick e fazem parte da Costa Oeste norte-americana, local onde Lamar nasceu e constantemente cita em sua obra.

O norte-americano respondeu com Euphoria, no dia 30 de abril, e com 6:16 in LA, no dia 3 de maio. Nas composições, Lamar diz que Drake é inseguro sobre sua identidade racial e faz colaborações com outros artistas negros para se sentir validado enquanto homem negro. Ele também afirma que alguns funcionários da OVO, gravadora fundada por Drake, não gostam do canadense e estão prontos para traí-lo. Nas redes sociais, fãs de rap estavam enlouquecendo com a briga e discutiam quem iria vencer a peleja. No entanto, as coisas escalaram para um novo nível.

No dia 3 de maio, o canadense publicou Family Matters. Entre muitas acusações, a música afirma que Kendrick agrediu a própria noiva e mãe dos seus dois filhos, Whitney Alford. Em menos de 20 minutos, Lamar postou a resposta. Devido ao curto tempo entre as duas canções, ficou claro que o rapper norte-americano já estava com a gravação pronta para ser lançada. Em Meet the Grahams, Kendrick acusa Drake de estar escondendo uma filha, afirma que o canadense sente atração sexual por menores de idade e diz que ele é um dos responsáveis por administrar uma rede de tráfico sexual em Toronto.

Um dia depois, Kendrick Lamar lançou a canção que se tornaria o maior hit da disputa. Em Not Like Us, o rapper norte-americano repete as acusações feitas em Meet the Grahams, mas embala as ofensas em um ritmo dançante que remete a cultura de Los Angeles. Na diss, Lamar também afirma que Drake se aproveita de artistas menores e rouba seus conteúdos, descartando-os no processo. Para o norte-americano, o canadense não passa de um "colonizador" moderno.

Um dia depois, Drake lançou a última faixa do confronto - The Heart Part 6. A essa altura, no entanto, a disputa já havia sido vencida por Lamar. Fãs e críticos concordavam que o rapper norte-americano havia superado o canadense, produzindo canções mais dançantes, mais agressivas e que destrinchavam o caráter de Drake de forma certeira e devastadora. Na última canção, o rapper canadense acena a bandeira branca e agradece Lamar pela disputa.

Not Like Us, no entanto, continuou sendo escutada ao redor do mundo. Um clipe da música foi lançado no dia 4 de Julho de 2024 e conta com mais de 216 milhões de visualizações. Em seus shows, Kendrick incorporou a composição em seu set list e cantou exaustivamente em suas apresentações. Em janeiro de 2025, a canção alcançou a marca de 1 bilhão de reproduções no Spotify.

Após a vitória no Grammy, a próxima parada de Not Like Us é no Super Bowl. Kendrick Lamar foi escolhido como o artista que se apresentará no show do intervalo da final da liga norte-americana de futebol americano de 2025 e o público espera que ele cante a composição que lhe rendeu cinco estatuetas na principal premiação da indústria musical. A temática da composição, que envolve acusações de pedofilia e tráfico sexual, talvez impeça o rapper norte-americano de cantar a música na íntegra. É pouco provável, no entanto, que não haja ao menos uma menção da música durante a apresentação. Não após a noite histórica no Grammy.