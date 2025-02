Agente do Degase é roubado e morto na Linha Amarela; vídeo

Alexandre de Araújo Carvalho, agente do Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (Degase), foi morto a tiros na Linha Amarela, altura de Bonsucesso, na Zona Norte, na manhã desta segunda-feira (3).



O crime ocorreu após um arrastão. Ao ser abordado por criminosos, Alexandre desceu do veículo e tentou fugir, momento em que foi atingido por diversos disparos.

Polícia Civil investiga imagens em que agente do Degase aparece sendo roubado após ser morto a tiros na Linha Amarela, altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/iUvxyNM9YK — Jornal O Dia (@jornalodia) February 3, 2025

Imagens registradas por um motorista mostram o momento em que um motociclista para e pega o celular do corpo da vítima.



O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).



**Interdição da via**



O sentido Fundão da Linha Amarela foi parcialmente interditado por cerca de 3h devido ao incidente. O trânsito apresentou retenção do acesso 4A, em Pilares, até a saída 7, em Bonsucesso. A pista foi totalmente liberada por volta das 9h.



**Policiamento**



O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas intensificou o policiamento na via após o crime.



**Estatísticas**



De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, em 2025, 16 agentes de segurança foram baleados na Região Metropolitana do Rio. Sendo 11 mortos e cinco feridos.