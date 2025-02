PF prende 'um dos maiores traficantes de cocaína do Brasil' em condomínio de luxo no Recreio

A Polícia Federal prendeu neste domingo, 2, em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, Lindomar Furtado, apontado como um dos maiores traficantes de cocaína do País. Ele é acusado de tráfico internacional de drogas, organização criminosa, contrabando e lavagem de dinheiro.

A reportagem do Estadão busca contato com a defesa.

Furtado, de 45 anos, estava foragido desde dezembro de 2022. Em sua casa, os policiais apreenderam R$ 55 mil em espécie, joias e documentos.

Segundo a PF, o traficante usava nome falso e constantemente era submetido a procedimentos estéticos para mudar a aparência e dificultar sua localização.

Ele fugiu quando foi alvo da Operação Turfe, em 2022. Desde então, a Justiça Federal do Rio de Janeiro e a do Paraná expediram uma série de mandados de prisão contra o traficante.

Furtado escapou da Operação Turfe poucos antes de agentes da Polícia do Paraguai chegarem ao seu endereço, em um condomínio de luxo no país vizinho. Ele deixou o local com sua mulher, que também era alvo da operação. Ela se entregou à PF no Brasil em agosto de 2024 e hoje está em liberdade provisória, usando tornozeleira eletrônica.

A Operação Turfe foi aberta para desarticular uma organização criminosa que comprava drogas em grandes quantidades na Bolívia, Peru e Colômbia e as revendia em países europeus. A operação resultou na apreensão de mais de oito toneladas de cocaína e na arrecadação de R$ 11 milhões dos investigados.