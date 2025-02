Briga entre ambulantes termina com prisão em flagrante e homem em estado grave

Um ambulante foi preso em flagrante após esfaquear um colega de trabalho na tarde desta segunda-feira (3), na praia da Barra da Tijuca, altura do Posto 5, Zona Oeste.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Edilson Francisco da Silva, de 46 anos, se desentendendo com o agressor, José Édson Henrique de Medeiros, 42. A imagem mostra Edilson acertando um tapa em José, que logo em seguida puxa uma faca e ataca.



Segundo a polícia, os dois vendiam mate na praia quando ocorreu o crime. O Grupamento Marítimo da Barra foi acionado às 15h e prestou os primeiros socorros ao ferido. Ele foi levado, em estado grave, para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, no mesmo bairro. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.



O caso foi registrado como tentativa de homicídio na 16ª DP (Barra da Tijuca) e será encaminhado à Justiça.