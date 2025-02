PMS resgatam homem que se jogou de carro para escapar de bandidos

No domingo (2), um homem foi resgatado por policiais militares do 20º BPM (Mesquita) durante uma tentativa de sequestro no Centro de Nilópolis, na Baixada Fluminense.



A vítima estava com as mãos amarradas e pulou do carro dos bandidos ao perceber a presença dos agentes nas proximidades. Os criminosos fugiram em direção à comunidade Az de Ouro, que fica entre Nilópolis e o bairro de Anchieta, na Zona Norte.



Segundo a PM, a vítima, que estava usando uma tornozeleira eletrônica, contou aos agentes que foi capturada por dois bandidos enquanto trabalhava em uma estação de trem. Os suspeitos alegaram que ele já havia sido membro de uma facção rival.



A ocorrência foi registrada na 57ª DP (Nilópolis). Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a vítima aparece segurando a corda e agradecendo aos policiais pelo resgate.



"Eu estava amarrado para morrer e eles estavam na guarnição. Me deparei com eles e me joguei do carro. Eu ia perder minha vida", disse.