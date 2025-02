Vilma se revolta após briga com Giovanna no 'BBB 25': 'vou dar na cara dela'

Vilma se revoltou após protagonizar uma briga com Giovanna nesta segunda-feira, 3, no BBB 25. Em conversa com o filho, Diogo Almeida, ela expressou indignação por ter sido chamada de "mentirosa" pela irmã de Gracyanne Barbosa.

"Ela falou: 'É mentirosa que fica dando uma de boazinha'. Olha... Vou dar na cara dela, hein", desabafou Vilma. Diogo, em seguida, tentou acalmar a mãe. "Já elabora de uma maneira sucinta, de uma maneira que você consiga falar as coisas que precisam ser ditas", pediu.

A discussão aconteceu por conta do Paredão do último domingo, 2. Vilma cogitou puxar Camila e Thamiris no contragolpe, mas acabou mudando de estratégia. Durante a dinâmica, a participante deu diferentes versões sobre suas intenções, o que gerou desconfiança entre os brothers. A polêmica cresceu quando Giovanna apontou contradições nos relatos de Vilma.

A rivalidade entre as duas se intensificou ainda mais quando Vilma interpretou que havia recebido um ícone de vômito no queridômetro de Giovanna. A participante prontamente corrigiu: "Eu te dei nariz de mentirosa, porque eu estou te chamando de mentirosa".

A discussão continuou com provocações diretas. Vilma retrucou: "Se você pensa que eu sou mentirosa, vai pensando". Giovanna respondeu: "Eu penso e externalizo". Vilma, sem recuar, rebateu: "E o vômito, você engole".

Após o confronto, Vilma não deixou dúvidas sobre sua postura em relação a Giovanna. Em uma conversa posterior, reafirmou sua posição com um recado direto: "Se você voltar do Paredão, vai de novo. Porque, se eu for líder, você vai de novo".