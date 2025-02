Inmet emite alerta laranja para mais temporal e ventos de até 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para a incidência de mais chuvas intensas pelo País. Conforme o órgão, o aviso é válido para a manhã desta terça-feira, 4, podendo ser atualizado no decorrer do dia.





Conforme o instituto, há possibilidade de precipitações de até 100 mm por dia e ventos de até 100 quilômetros por hora, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.





Nos últimos dias, várias regiões paulistas, entre elas a Grande São Paulo e a Baixada Santistas, têm sofrido com os transtornos causados pelos temporais, como enchentes e deslizamentos. A Defesa Civil do Estado de São Paulo, inclusive, renovou o alerta para a continuidade das chuvas intensas nos próximos dias, com acumulados expressivos previstos até esta quarta-feira, 5.





Veja a seguir os Estados afetados:

. Amapá

. Pará

. Maranhão

. Tocantins

. Mato Grosso

. Goiás

. Minas Gerais

. Paraná

. Trechos da Bahia e de Santa Catarina

. Todo o Estado de São Paulo





Em outros Estados como Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul e também parte de Santa Catarina, o alerta ainda é amarelo, indicando a possibilidade de chuva de até 50 mm por dia e ventos de até 60 quilômetros por hora. Em algumas cidades, prevalecem ambos os alertas - amarelo e laranja. Os avisos são validos entre esta terça-feira e quarta-feira, dependendo das localidades.





Onda de calor





Enquanto grande parte do País tem alerta para chuvas intensas, o Rio Grande do Sul está com aviso laranja para a possibilidade de temperatura 5ºC acima da média por período de três a cinco dias. O alerta foi emitido há dois dias e tem validade até esta quarta-feira. Em algumas partes do Estado gaúcho, o aviso de onda de calor é amarelo, podendo ser atualizado posteriormente.