Cigarro na mão, fratura no braço! Mulher improvisa gambiarra para continuar hábito

No último sábado (1), o internauta Wanderson Gomes viralizou nas redes sociais ao compartilhar um vídeo no TikTok que já soma mais de 5 milhões de visualizações. A cena, surpreendente e até engraçada, mostra sua sogra com os dois braços fraturados após um acidente: um galho de pé de pinha quebrou enquanto ela tentava descer da árvore. Mesmo com as lesões, a mulher não deixou que o imprevisto a impedisse de seguir sua rotina. De forma criativa, ela improvisou um cabo para segurar o cigarro na altura certa e continuar fumando. "Pra fumar dá um jeito", brincou o genro enquanto filmava.

Nos comentários, os internautas não esconderam a surpresa diante da cena. "Tem coisa que eu vejo e custa acreditar", escreveu uma seguidora. "Ela criando uma nova realidade", brincou outra. "Eu dando jeito de fazer uma coisa errada e arranjando desculpas para fazer as certas", comentou uma terceira. Assista ao vídeo e veja você mesmo!