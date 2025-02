Tatuzão encerra escavação do trecho norte da Linha 6-Laranja do metrô

O tatuzão, como é popularmente conhecida a gigantesca máquina que escava túneis para a construção de linhas de metrô, vai chegar nesta terça-feira, 4, à futura Estação Brasilândia, a última do trecho norte das obras da Linha 6-Laranja. Este ramal sendo construído em parceria público-privada (PPP) firmada entre o governo do Estado de São Paulo e a Concessionária Linha Universidade, com investimento de R$ 19,1 bilhões.

A linha vai ligar a Estação Brasilândia, na zona norte, à Estação São Joaquim, na região central, com 15,3 quilômetros de extensão e 15 estações, interligadas à Linha 1 pela São Joaquim. Ela deve ser entregue em 2027.

Esse tatuzão começou a escavação no sentido norte, a partir da Marginal Tietê, na região da Freguesia do Ó, em 15 de novembro de 2022. O equipamento pesa 2 mil toneladas, tem 109 metros de comprimento e diâmetro de escavação de 10,61 metros. Ele avança de quatro a seis metros por dia de trabalho, dependendo das condições do solo.

As estações estão sendo construídas simultaneamente à abertura dos túneis. A estação cuja construção está mais avançada é Perdizes, com 75,82% das obras concluídas, e a mais atrasada é 14 Bis-Saracura, com 14,18% já realizadas, segundo informa o site da concessionária responsável pela construção.

A tuneladora já está posicionada próxima à Estação Brasilândia, restando apenas romper uma parede para encerrar essa etapa da construção nesta terça-feira, 4. Após a conclusão dessa etapa, a máquina será desmontada e recolhida. Outra tuneladora está fazendo a escavação no sentido sul.