'BBB 25': Show de Quarta terá Chitãozinho e Xororó com participação especial de Sandy e Junior

Mais uma quarta-feira se aproxima e a casa do Big Brother Brasil vai receber mais um show especial. Dessa vez, quem se apresenta é a dupla Chitãozinho e Xororó. Os cantores estarão na casa com duas surpresas: as participações do cantor e músico Junior e da cantora Sandy. Durante a noite, o público confere diferentes combinações entre a dupla sertaneja e os filhos de Xororó em números musicais exclusivos para o BBB. O setlist deve contar com os diversos clássicos da dupla como Evidências, Alô, Enrosca e Me Espera, um mix das duas duplas.