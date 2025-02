Como será o quarto secreto do 'BBB 25'? Veja detalhes

Nesta terça-feira, 4, o Big Brother Brasil 25 promete uma reviravolta no jogo com a estreia do Quarto Secreto. A berlinda desta semana marca o fim das disputas em duplas e apresenta uma dinâmica inédita: enquanto um dos emparedados será eliminado de fato, seu parceiro será levado para um espaço reservado, onde poderá acompanhar alguns momentos da casa antes de retornar com vantagens.

No madrugada desta terça-feira, 4, o apresentador Tadeu Schmidt explicou como funcionará a nova fase do jogo e deu spoiler de como será a dinâmica. O brother menos votado da dupla terá acesso ao Quarto Secreto, onde poderá assistir a vídeos e acompanhar o que os colegas falam sobre ele.

"Quem sair amanhã, vai para o Quarto Secreto. Faz a despedida da sua dupla em um lugar especial e, de lá, vê vídeos, vê coisas que falaram sobre essa pessoa", revelou Tadeu durante sua participação no Big Show.

O apresentador manteve o mistério sobre o que mais pode acontecer no cômodo, mas garantiu que a volta do participante trará um impacto significativo no jogo: "Quando voltar, vai voltar em uma dinâmica muito legal que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar", afirmou.

Quem pode ir para o Quarto Secreto?

Os emparedados desta semana são Diego Hypolito, Daniele Hypolito, Gracyanne Barbosa e Giovanna. Um deles será eliminado e deixará a disputa pelo prêmio milionário, enquanto o menos votado da dupla permanecerá no jogo assistindo a trechos selecionados do que acontece dentro da casa. A votação oficial segue aberta no site do BBB 25 no Gshow, e o resultado será anunciado ao vivo nesta noite.