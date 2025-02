Dinheiro de prêmios não retirados de Loterias da Caixa vai para o Fies; entenda

Os prêmios das Loterias da Caixa Econômica Federal não retirados até o prazo de prescrição de 90 dias, a partir da data do sorteio, são repassados integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (Fies), conforme a Lei 13.756/18. Nesta terça-feira, 4, começaram, inclusive, as inscrições para o processo seletivo do Fies referente ao primeiro semestre deste ano.

Até novembro de 2024, os prêmios prescritos repassados ao programa somam mais de R$ 383 milhões, conforme a instituição financeira.

"Destacamos que os repasses sociais correspondem à quase metade do total arrecadado e constituem uma importante fonte de recursos para investimento em áreas como saúde, educação, segurança, esportes, cultura, entre outros", afirma a Caixa.

Em 1962, a União tornou a instituição financeira a responsável por gerir, explorar e comercializar os jogos lotéricos. Desde então, cabe à Caixa repassar ao governo federal parte da arrecadação com as apostas para os beneficiários legais.

Mega da Virada

Um ganhador da Mega da Virada 2024 ainda não foi buscar as premiações, de acordo com balanço divulgado pela Caixa Econômica Federal na manhã desta terça-feira.

Sorteada no dia 31 de dezembro, a loteria teve prêmio de R$ 635.486.165,38, o maior da sua história. Foram oito apostas ganhadoras, entre jogos individuais e bolões.

Em relação aos bolões contemplados com o prêmio principal da Mega da Virada 2024, uma aposta vencedora de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, ainda não resgatou o prêmio de R$ 1.418.495,90. Caso o prazo prescreva, esse valor também será repassado ao Fies.