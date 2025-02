Após falas de Gracyanne no 'BBB 25, Belo demonstra apoio e nega traição

Belo usou seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 4, para falar sobre Gracyanne Barbosa, sua ex-mulher e participante do Big Brother Brasil 25. A musa fitness foi alvo de comentários maldosos nas redes sociais em meio às declarações sobre o relacionamento dela com o cantor.





Gracyanne citou o ex-marido durante uma conversa com os brothers. Na ocasião, ela comentou sobre a postura de Diogo Almeida em relação à sua ficante no reality, Aline Patriarca, e fez uma comparação com seu antigo relacionamento.

"Minha régua de um homem tratar uma mulher é alta. Belo sempre me tratou como uma rainha, o que eu acho que é o que ela merece", afirmou a musa fitness. Com o comentário, internautas disseram que, ainda assim, a musa fitness teria traído o cantor.

Nos Stories, Belo fez questão de reforçar que sempre houve amor e respeito entre eles, mesmo após o término conturbado.

"Venho aqui falar sobre a minha ex-esposa, minha parceira de tantos anos, a mulher que sempre esteve ao meu lado e que hoje segue a sua trajetória no Big Brother", iniciou o cantor. Ele ressaltou que, apesar das especulações sobre a relação, ambos sempre mantiveram cumplicidade e carinho.





No desabafo, Belo admitiu que o casamento com Gracyanne enfrentou altos e baixos, mas afirmou que o término aconteceu porque os dois já viviam vidas separadas, mesmo sob o mesmo teto.





"Não houve traição, não houve desrespeito - apenas dois corações que, em sua caminhada, seguiram rumos distintos", explicou o cantor, negando os rumores sobre infidelidade. Os dois foram casados por 16 anos e anunciaram o fim do casamento em abril de 2024.





Belo também aproveitou a publicação para elogiar a ex, destacando sua força e coragem dentro do reality. "O que vejo hoje é uma mulher forte, corajosa, que não tem medo de mostrar a sua verdade. E sigo aqui, torcendo para que ela brilhe e conquiste o seu espaço, porque quem conhece a nossa história sabe o quanto ela merece", declarou, deixando claro seu apoio a Gracyanne e à sua irmã, Giovanna Jacobina, que também está no Paredão.