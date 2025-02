João Rock divulga line-up de edição que homenageia a black music

O João Rock divulgou nesta terça-feira, 4, o line-up de sua 22ª edição. O festival ocorre no dia 14 de junho, no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, com programação 100% nacional.

A edição deste ano fará uma homenagem à black music. Para isso, terá nomes como Seu Jorge, Carlos Dafé, Hyldon, Sandra Sá, Claudio Zoli, Paula Lima e a participação do cantor e ator Tony Tornado. Todos se apresentam no Palco Brasil.

O Palco João Rock recebe atrações como Natiruts, Planet Hemp, BaianaSystem, Marcelo Falcão, Nando Reis, Barão Vermelho, Cidade Negra e Maneva.

Vanessa da Mata, Carol Biazin, Ana Cañas, Zélia Duncan e Paulinho Moska estão na programação do Palco Aquarela.

Os ingressos começam a ser vendidos no dia 9 de fevereiro e custam entre R$ 470 a R$ 1.090.

Confira a programação:

Palco João Rock:

Natiruts, Planet Hemp, BaianaSystem, Marcelo Falcão, Nando Reis, Barão Vermelho, Rael convida FBC e Rincon Sapiência, Cidade Negra, Maneva.

Palco Brasil - Edição Baile da Black Music

Seu Jorge, Sandra de Sá, Farofa Carioca recebe Paula Lima e Hyldon, Baile do Simonal, Tony Tornado e Banda do Síndico, Black Rio com Cláudio Zoli e Carlos Dafé.

Palco Aquarela

Vanessa da Mata, Carol Biazin, Ana Cañas, Zélia Duncan com participação especial de Paulinho Moska, Melly com participação especial de Sued Nunes.

Palco Fortalecendo A Cena

Duquesa, Yunk Vino, Drik Barbosa convida Budah e Cristal, Kayblack, Cabelinho