Ana Maria Braga reprova atitude de Diogo Almeida no 'BBB 25': 'Deixaria falando sozinho'

Ana Maria Braga comentou a briga entre Aline e Diogo Almeida no Big Brother Brasil 25. A apresentadora assistiu algumas cenas do reality show durante o Mais Você desta terça-feira, 4.

Ela opinou sobre a conversa que os participantes do reality show tiveram na piscina da casa na tarde desta segunda-feira, 3. "Que aflição! Ele não deixa a moça falar. Sairia nadando e deixaria ele falando sozinho", disse.

Os dois, que protagonizaram o primeiro beijo do BBB 25, se desentenderam no último domingo, 2, após o ator não proteger a policial militar do Paredão.

Entenda o atrito

Gracyanne e Giovanna, junto de Diogo e Vilma, foram os mais votados pela casa no último domingo, 2. Como parte da formação da berlinda, tiveram que puxar outra dupla para a eliminação para disputar o Bate e Volta. Puxaram Aline e Vinícius.

Aline ficou chateada com a indicação e teve uma DR com o brother, por não ter sua permanência no jogo defendida por ele. Os participantes discutiram sobre o assunto na piscina.

Nesta segunda, 3, Diogo foi um dos principais alvos do Sincerão, por causa de sua atitude com Aline. Criticado pro Gracyanne, ele se defendeu. Outros embates entre a mãe de Diogo, Vilma, com Giovanna e Delma, causaram tensão na casa.

Decepcionada, Aline afirmou que "seguirá em frente", ao mencionar Diogo.