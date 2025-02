Roubo de Veículos atinge níveis alarmantes no Rio de Janeiro

O Estado do Rio de Janeiro enfrenta um cenário alarmante de roubos de veículos. Nos últimos dias, foram registrados cerca de 827 casos, resultando em uma média de 206 por dia. A região metropolitana, particularmente São Gonçalo, foi fortemente afetada por esses crimes.



Um dos roubos flagrados por câmeras de segurança ocorreu na Rua da Capela, em Piedade, na Zona Norte. Criminosos armados abordaram um carro e ameaçaram os ocupantes, incluindo uma idosa. A gravação mostra um dos assaltantes ordenando a uma das vítimas que ficasse em silêncio e ameaçando atirar.



O Instituto de Segurança Pública (ISP) reportou 30.934 roubos de veículos em 2024, uma média de 85 por dia. Comparado ao ano anterior, houve um aumento de 39%.



O secretário de Estado de Segurança Pública, Victor Santos, reconheceu a gravidade da situação, mas destacou que houve uma redução em relação aos índices anteriores. Ele enfatizou a intensificação do policiamento ostensivo e o reforço das ações de abordagem de motos e veículos.



A Polícia Civil e Militar anunciaram novas medidas para combater os roubos de veículos. A Operação Torniquete foi retomada para reforçar o policiamento em áreas com altos índices de criminalidade. Além disso, a Operação Impacto será iniciada para inibir a ação de criminosos em locais específicos.



**Morte de Agente do Degase:**

Em um outro incidente relacionado a roubos de veículos, o agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), Alexander de Araújo Carvalho, foi morto a tiros durante um arrastão na Linha Amarela. A investigação preliminar indica que ele foi atingido por 15 tiros e morreu no local. A quadrilha envolvida no arrastão levou pelo menos dois carros, incluindo um militar da Força Aérea Brasileira.