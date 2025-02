Ministério da Cultura publica nota de repúdio ao Grammy por tratamento a Milton Nascimento

O Ministério da Cultura divulgou, nesta terça-feira, 4, uma nota de repúdio ao Grammy por tratamento dado a Milton Nascimento na cerimônia do último domingo, 2. O cantor se ausentou do evento após perceber que não teria direito de sentar nas mesas principais.

"O Ministério da Cultura (MinC) manifesta repúdio ao tratamento dispensado ao cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro, Milton Nascimento, na cerimônia do Grammy 2025. A decisão da Academia de posicioná-lo em um local incompatível com sua trajetória, prestígio internacional e necessidades físicas demonstra falta de sensibilidade e respeito a um dos maiores nomes da música brasileira", diz nota enviada ao Estadão.

O comunicado ainda chama o brasileiro de "ícone da cultura nacional" e mencionou os prêmios e reconhecimentos do artista. "Sua obra influenciou artistas em todo o mundo, elevando a música brasileira a patamares de excelência."

Por fim, o Ministério da Cultura elogia a voz e composição de Milton Nascimento, ressaltando que ele seguirá sendo celebrado por aqueles que o compreendem e respeitam sua contribuição à música.

Entenda o que aconteceu

A cantora Esperanza Spalding, indicada ao prêmio de Melhor Álbum de Jazz Vocal do Grammy ao lado de Milton Nascimento, criticou a premiação por negar um lugar na cerimônia ao cantor brasileiro. "Então, Milton não pôde se sentar nas mesas para a cerimônia deste ano. Isso não me agradou", escreveu a cantora de jazz em seu perfil no Instagram na madrugada desta segunda-feira, 3.

Os dois artistas disputaram a estatueta por seu trabalho em conjunto no álbum Milton + Esperanza. Eles, no entanto, foram derrotados por Samara Joy, responsável pelo disco Portrait. Na postagem, a cantora explicou que não está brava pela derrota, mas sim pelo desrespeito demonstrado pela premiação.

"Estou brava porque essa lenda viva não foi considerada importante o suficiente para sentar entre os principais artistas, ou como quer que as mesas no andar principal sejam organizadas", comentou. Como forma de protesto, Esperanza trouxe uma grande foto de Milton para o evento. No papel, lia-se: "Essa lenda viva deveria estar sentada aqui!". Durante a transmissão, foi possível enxergar o cartaz de Esperanza em inúmeras ocasiões.

O evento ocorreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, na Crypto.com Arena. Milton, que está com 82 anos, se deslocou até a cidade californiana para acompanhar a premiação. Ele, que se aposentou dos palcos em 2022, confessou ao The New York Times que esse deve ter sido o seu último álbum.

O cantor brasileiro chegou a ir até a cerimônia, com Esperanza. Um post em seu Instagram mostra o momento do tapete vermelho.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais