Alceu Valença na Europa: 'Cantam tudo! Ou pelo menos o Oh, ioh, ioh, ioh de Morena Tropicana'

Alceu Valença está na Europa em uma turnê juntamente com a Orquestra Ouro Preto, comandada pelo maestro Rodrigo Toffolo, onde faz, desde o dia 30 de janeiro, shows em seis países.

Acompanhado por 40 músicos, Alceu cantou em Londres, no The Barbican Centre - com ingressos esgotados dois meses antes da apresentação; em Paris, no Salle Pleyel; em Utrecht, na Holanda, no TivoliVredenburg; e ainda irá passar por Barcelona, Berlim, Porto e Lisboa.

Ao Estadão, Alceu diz que, com as plataformas digitais, as quais ele chama de "importante alavanca", a música brasileira se universalizou por completo. "Antigamente, não tínhamos essa alavanca para lançar a música brasileira em tudo que é canto. Tudo ficou mais democrático", diz o cantor.

Ele vai além em sua análise. "Aquela questão da regionalidade, que havia tanto para nós artistas nordestinos quanto para todos os brasileiros que vinham se apresentar aqui, agora, não existe mais. Cantamos para todos", afirma.

Esse já é o terceiro ano seguido que Alceu vai se apresentar na Europa. O cantor diz que já tem seus fãs por lá - e não são apenas brasileiros, segundo ele.

"Eles cantam tudo! Ou pelo menos o 'Oh, ioh, ioh, ioh' de Morena Tropicana ou o 'A, a, a, a' de Anunciação", finaliza.