MinC repudia cerimonial do Grammy por episódio com Milton Nascimento

O Ministério da Cultura (MinC) publicou nesta terça-feira (4) uma nota manifestando “repúdio” à decisão do cerimonial da premiação do Grammy 2025 de posicionar o cantor e compositor Milton Nascimento “em um local incompatível com sua trajetória, prestígio internacional e necessidades físicas.”

Para o ministério, a atitude “demonstra falta de sensibilidade e respeito a um dos maiores nomes da música brasileira".

Antes do Minc, Milton havia se pronunciado a respeito do episódio em suas contas nas redes sociais. Ele esclareceu que não foi “barrado”, mas que optou por se ausentar do evento quando constatou, um dia antes, que o Grammy havia indicado “um lugar na arquibancada” e não “nas mesas - entre os artistas principais ali presentes” e ao lado da cantora e baixista Esperanza Spalding, com quem divide o disco “Milton + esperanza”, lançado em agosto do ano passado e indicado à premiação.

O artista brasileiro ainda agradeceu o apoio, carinho e preocupação das pessoas que manifestaram indignação com a decisão da cerimônia do Grammy, ocorrida no domingo (2), em Los Angeles (EUA).

Também nas redes sociais, Esperanza Spalding publicou imagem sua sentada nas mesas principais da premiação com cartaz com foto de Milton afirmando que ele “deveria estar sentado ali” e que a não destinação do lugar “não pareceu certa.”

O disco de Esperanza e Milton concorria a melhor álbum de jazz vocal. O prêmio, no entanto, foi concedido a cantora e compositora estadunidense Samara Joy McLendon, pelo disco “A joyful holiday”

Mílton Nascimento tem 82 anos de idade, lançou 34 álbuns e recebeu diversas premiações nacionais e estrangeiras, incluindo cinco prêmios Grammy.