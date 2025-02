Empresário é morto a tiros após sair da academia em Balneário Camboriú

Um empresário de 26 anos foi morto a tiros na noite da última segunda-feira, 3, após sair da academia, no bairro dos Municípios, em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Imagens de monitoramento que circulam pelas redes mostram que a vítima, identificada como Leonardo Siemann, passa andando pela calçada na Rua Biguaçu, quando um homem desce de uma motocicleta e o executa. A câmera não mostra o momento em que os tiros são disparados.

Ainda conforme as gravações, o criminoso volta para a moto, dá a partida e foge do local. Um veículo, que está estacionado ao lado da motocicleta do suspeito, também vai embora logo na sequência. Até a noite desta terça-feira, 4, ninguém havia sido preso, segundo a Polícia Civil.

O delegado Vicente Soares, da Divisão de Investigação Criminal (DIC) do município, que está à frente das investigações, disse à reportagem que a polícia ainda está em diligências para saber as motivações do crime, e que aguarda o laudo cadavérico e o trabalho da equipe de balística para saber quantos tiros foram feitos contra o empresário e qual a arma utilizado na crime.

"Provavelmente sim (sobre a possibilidade de ser uma execução). Nada foi levado da vítima", informou Soares à reportagem. "Foi apenas um atirador, mas estamos investigando para saber se há a participação de mais pessoas no caso", acrescentou o delegado.

Leonardo Siemann era empresário do ramo do setor de revenda de carros, e possuía uma empresa com registro em Itajaí, também em Santa Catarina. Ele deixa a esposa e uma filha.