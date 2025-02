Homem leva mulher morta para hospital e acaba preso por feminicídio em Niterói

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira (4), Eduardo Castro Bigno pelo crime de feminicídio. De acordo com a 77ª DP (Icaraí), ele levou a companheira já morta para um hospital em Niterói, na Região Metropolitana, alegando que ela havia cometido suicídio. Porém, o exame pericial apontou sinais de violência e morte por asfixia mecânica.



A vítima, Jessica Stephanie Finn Borneo Silveira Cavalcanti, foi levada para o Niterói D’Or, em Icaraí. Segundo a Civil, Eduardo disse aos médicos que a mesma havia ingerido medicamentos de uso controlado de forma excessiva.



No entanto, funcionários da unidade identificaram sinais de asfixia mecânica e o hospital entrou em contato com a polícia, que levou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) para verificar as causas da morte.

O laudo do exame de necropsia apontou que a vítima possuía sinais de violência e a morte teria sido causada por asfixia mecânica.



Já com o laudo, policiais iniciaram as buscas por Eduardo, que foi localizado e preso.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento de Jéssica.