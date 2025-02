Giovanna pede desculpas aos fãs de Sandy e Junior após comentário polêmico no 'BBB 25'

Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, mal deixou a casa mais vigiada do Brasil e já teve que se retratar com os fãs de Sandy e Junior, após seu comentário polêmico dentro do BBB 25.

Durante sua participação no Mais Você nesta quarta-feira, 5, a veterinária admitiu que não acompanhava a carreira dos irmãos e brincou:

"Fãs, me perdoem. [Na época] não acompanhei muito eles. Não seria o show que eu estaria muito atualizada", declarou Giovanna, que foi eliminada do reality na última terça-feira, 4.

A declaração veio depois da confirmação de um show especial de Sandy e Junior no BBB 25, que ocorrerá na noite desta quarta-feira, 5, ao lado de Chitãozinho e Xororó.

O que Giovanna falou sobre Sandy e Junior?

Antes de deixar o programa, Giovanna fez um comentário que irritou fãs da dupla. Em conversa com Daniele Hypolito, a irmã de Gracyanne afirmou que não se empolgaria com um show da cantora.

"Deus me livre, gente. Ia ser muito chato. As músicas que ela canta hoje em dia nem seriam um show", disse na ocasião.

Giovanna foi avisada na madrugada desta quarta-feira, 5, durante a entrevista com os eliminados sobre o show. Surpresa, ela reagiu: "Sério? Gente, que chique! A galera vai chorar muito."

Lucas Lima brinca com a situação

O músico Lucas Lima, ex-marido de Sandy, também entrou na conversa e fez uma brincadeira sobre a situação. Em um comentário na postagem de Junior Lima no Instagram, ele ironizou de forma bem-humorada a reviravolta:

"Giovanna vai AMAR!", escreveu o cantor.

Lucas é conhecido por seu humor e pela forma descontraída com que interage com as situações. Logo abaixo do comentário dele, Sandy também interagiu e escreveu: "Não vejo a hora".

Quando será o show de Sandy e Junior no BBB 25?

O show especial está marcado para a noite desta quarta-feira, 5, e faz parte do tradicional "Show de Quarta" do reality. Além de Sandy e Junior, a apresentação contará com Chitãozinho e Xororó, trazendo um repertório nostálgico para os participantes e público.