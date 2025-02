Metrô recebe aval para contratação de projeto de nova linha; veja onde serão as estações

A Companhia do Metropolitano do Estado de São Paulo (Metrô) recebeu o aval do governo paulista para começar a projetar uma nova linha do modal, informou a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta quarta-feira, 5. O trajeto será o da Linha 20-Rosa, que terá 33 quilômetros de extensão e ligará as cidades de Santo André e São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, à zona oeste da capital.

Serão, ao todo, 24 estações, sendo 18 em São Paulo, três em Santo André e outras três em São Bernardo - além de dois pátios de manutenção. Na capital, a previsão é que a linha passe por locais como Lapa, Pinheiros, Vila Olímpia, Itaim Bibi e Moema. O projeto do novo ramal promete atender 1,3 milhão de pessoas diariamente.

As estações previstas para a Linha 20-Rosa:

São Paulo: Santa Marina, Lapa, Vila Romana, Cerro Corá, Girassol, Teodoro Sampaio, Fradique Coutinho, Tabapuã, Jesuíno Cardoso, Hélio Pellegrino, Moema, Rubem Berta, Indianópolis, Saúde, Abraão de Morais, Cursino, Arlindo Vieira e Livieiro;

São Bernardo do Campo: Taboão-Paulicéia, Rudge Ramos e Afonsina;

Santo André: Príncipe de Gales, Portugal e Santo André.

O investimento previsto para a abertura da nova linha é de R$ 137,8 milhões, segundo o governo paulista. O Consórcio MNEPI Linha 20, responsável pelo trecho, terá um prazo de 20 meses para concluir estudos que vão definir os aspectos técnicos do projeto, como cronograma das obras.

Conforme informado pelo Estadão, em novembro do ano passado, a Linha 20-Rosa deve ser construída em duas fases. A primeira parte abrangeria o trecho entre as estações Santa Marina e Saúde, com previsão de entrega para 2030 e capacidade de transportar 746,7 mil passageiros ao dia. A segunda etapa seria a construção até Santo André, com data de conclusão para 2040 e ampliando o uso para 1,3 milhão de pessoas.

O futuro ramal, caso se concretize de acordo com os planos, deve ter ligações com as linhas 1-Azul, 2-Verde, 4-Amarela e 5-Lilás, do metrô, 7-Rubi e 10-Turquesa, da CPTM, e as futuras 6-Laranja, 19-Celeste e 22-marrom.

O Metrô, de acordo com o governo de São Paulo, já obteve a Licença Ambiental necessária para executar o projeto, bem como já foi elaborado o Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) sobre a área que será afetada pelas obras. Ainda segundo a gestão Tarcísio, também já foram feitas audiências públicas em todos os municípios que fazem parte do projeto.

O projeto básico que foi autorizado pelo governo vai ajudar a definir os formatos e características dos túneis, das estações e pátios ao longo da linha. Esta fase de estudos compreende ainda o desenvolvimento dos projetos de arquitetura, inserção urbana, acabamento, comunicação visual e obra civil, além dos sistemas de alimentação elétrica e de telecomunicação, escadas rolantes e elevadores que farão parte da nova linha.