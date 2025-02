'Batalha do Lip Sync' terá duelo entre Rodrigo Faro e Luciana Gimenez na Globo

A nova temporada da Batalha do Lip Sync promete começar em grande estilo no Domingão com Huck. Neste domingo, 9, o quadro retorna com um duelo inusitado entre dois apresentadores conhecidos do público: Rodrigo Faro e Luciana Gimenez.

No desafio, os participantes dublam grandes sucessos da música e precisam incorporar o personagem para conquistar a vitória. Faro já mostrou confiança na publicação da divulgação do duelo e comentou: "Me sinto pronto".

O quadro, que já reuniu duplas inesperadas no passado - como João Guilherme Silva e João Augusto Liberato, filhos de Faustão e Gugu, em 2023 -, segue apostando em confrontos de alto nível.

A participação de Faro e Gimenez reforça a tradição da Globo de convidar nomes de outras emissoras para suas atrações. Em programas anteriores, Patrícia Abravanel, Sonia Abrão e Ticiane Pinheiro também participaram de outros quadros do programa.