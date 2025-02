Zoe Saldaña diz que está 'processando' as consequências de polêmica com Karla Sofía Gascón

Zoe Saldaña se pronunciou sobre a polêmica envolvendo sua colega de elenco em Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón, cujas postagens antigas no X (Twitter) foram resgatadas, gerando críticas devido ao discurso ofensivo. A repercussão negativa ofuscou a produção, que recebeu 13 indicações ao Oscar, incluindo a primeira nomeação de Saldaña ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante.

Em uma entrevista ao Variety Awards Circuit Podcast, a atriz expressou sua tristeza pela situação, destacando que o filme foi criado com a intenção de promover inclusão e amor.

"Estou triste. Essa é a palavra porque esse é o sentimento que vive no meu peito desde que tudo aconteceu", disse Saldaña. "Também estou decepcionada. Não posso falar pelas ações de outras pessoas. Tudo o que posso atestar é minha experiência, e nunca em um milhão de anos acreditei que estaríamos aqui", completou a atriz.

A produção espanhola, dirigida por Jacques Audiard, fez história ao se tornar o filme de língua não inglesa com mais indicações ao Oscar. No entanto, a polêmica sobre as publicações de Gascón complicou a campanha do filme.

Saldaña, que divide o elenco com Karla Sofía, Selena Gomez, Adriana Paz e Édgar Ramírez, evitou comentar se conversou com Gascón desde o início da polêmica. "Sinto que já falei o suficiente sobre isso", afirmou, explicando que ainda está processando os eventos. "Não é algo que precisamos resolver de imediato."

Em entrevista para a CNN Espanhol, Gascón afirmou que Saldaña e Gomez a apoiam "200%". Quando questionada sobre isso, a atriz fez uma pausa antes de não confirmar a declaração e se referiu a um posicionamento anterior, no qual denunciou discursos de ódio e racismo. "Não apoio nenhum tipo de retórica negativa, de racismo e intolerância contra qualquer grupo de pessoas", reiterou.

Apesar da controvérsia, Saldaña segue otimista quanto ao legado do filme, esperando que o público reconheça o trabalho de todos os envolvidos. "Sempre fui uma pessoa esperançosa. Fui criada para não ter julgamentos negativos contra nenhum grupo ou comunidade. Enquanto sou essa pessoa, ainda posso defender um conjunto de trabalhos dos quais posso me orgulhar", afirmou.

A atriz finalizou destacando que a pessoa retratada nas redes sociais de Gascón não foi a mesma que ela conheceu no set. No entanto, ela ressaltou: "Não posso atestar o que as pessoas fazem no tempo privado delas com suas redes pessoais".