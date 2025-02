Vilma se assusta ao ouvir nome de Gracyanne; veja o momento

Gracyanne Barbosa voltou nesta quinta-feira, 6, à casa do BBB 25 após a dinâmica do Quarto Secreto. Os participantes ouviram um aviso de que precisariam ficar paralisados onde estavam para que a casa não entrasse no Tá Com Nada. Foi nesse momento que Gracyanne entrou e assustou muitos brothers.

Ao entrar no Quarto Fantástico, a reação dos participantes foi de muita surpresa. Vilma, com quem a musa teve conflitos na última semana, se assustou, deu uma leve levantada da cama, mas conseguiu voltar à posição inicial, como pedido. Veja o momento aqui .

Em seguida, Vilma e o filho Diogo Almeida já começaram a especular o que pode ter acontecido e como os acontecimentos da semana podem ter repercutido aqui fora. Ao saber que o voto foi para eliminar, Vilma começou a teorizar o que pode estar acontecendo com o público externo, especialmente com a efetiva eliminação de Giovanna Jacobina. Mas Diogo tratou logo de tentar não tirar conclusões precipitadas e aguardar para ter mais conclusões.

No Quarto Secreto, Gracyanne seguiu fazendo duras críticas ao brother. Na volta à casa, a musa disse a Camilla que ela está certa e fez grandes elogios a Aline, marcando sua posição.