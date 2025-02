Delma tem crise de choro no 'BBB 25' e é acalmada por Diego Hypolito e Guilherme

Após o retorno de Gracyanne Barbosa à casa do Big Brother Brasil, os participantes ficaram assustados com a nova dinâmica do jogo. Assim que a influenciadora digital foi recebida na manhã desta quinta-feira, 6, foi anunciado que a disputa deixou de ser em duplas e agora é individual.

Após a mudança, Dona Delma se emocionou e caiu no choro, falando sobre a possibilidade de desistir do reality show. "Eu não quero viver mais nada aqui dentro não, eu quero ir para casa. Eu quero ir embora", desabafou.

Ela se desesperou e disse estar com medo de passar fome no Tá com Nada.

Delma foi amparada por Diego Hypolito e por Guilherme, seu genro e sua dupla no jogo até então. "A gente só vai sair se o público escolher que a gente saia", opinou Guilherme.

O momento repercutiu nas redes sociais e indignou internautas.

"Lamentável saber que outras pessoas queriam entrar, o público deu a oportunidade a eles e agora ela está querendo ir embora", criticou um. "Quando entram, já sabem muito bem o que podem passar", disse outro. "Ela queria uma colônia de férias? Pegou o cruzeiro errado", escreveu um terceiro.