Mulher baleada pela PRF no Natal recebe alta depois de 40 dias

Juliana Leite Rangel, de 26 anos, estudante de enfermagem, recebeu alta nesta quinta-feira (6) do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela ficou internada por mais de 40 dias após ter sido baleada na cabeça por agentes da PRF na véspera de Natal.



A saída do hospital foi cercada de emoção, com a presença de familiares e da equipe médica. "Ela está cada dia melhor. Graças a Deus, está dando tudo certo. Nossa Juliana está voltando para viver do jeito que ela gosta", comemorou a mãe da paciente, Dayse Rangel.

fotogaleria

Juliana foi baleada quando seguia para a casa da irmã para a ceia de Natal. Ela estava no carro com o pai, a mãe, o irmão e a namorada dele. A família afirma que os policiais não deram ordem de parada antes de dispararem contra o veículo.



Inicialmente, os agentes alegaram que atiraram porque ouviram tiros, mas depois admitiram o equívoco durante depoimento. O caso está sendo investigado internamente pela PRF e pelo Ministério Público Federal (MPF).



Apesar de receber alta, Juliana ainda precisará passar por tratamento médico e fisioterápico. Ela passou pouco mais de um mês internada no CTI, com suporte mecânico de respiração, e foi transferida para a enfermaria no final de janeiro. Na semana passada, retirou a cânula de traqueostomia.