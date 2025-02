'BBB 25': Delma recebe atendimento médico no reality

A punição coletiva aplicada aos participantes do BBB 25 nesta quinta-feira, 6, abalou profundamente Dona Delma. Ao descobrir que a casa havia sido colocada no Tá Com Nada, a pernambucana teve uma crise de choro e chegou a considerar desistir do reality.

"A minha vida inteira me humilhei por um prato de comida, não vou fazer isso aqui não", desabafou Delma com o genro, Guilherme.

Com as emoções à flor da pele, a dona de casa precisou de atendimento médico dentro do programa. Enquanto aguardava, foi amparada por Vinicius, Diego e Guilherme que permaneceram ao seu lado.

Delma já temia a punição

Antes mesmo do retorno de Gracyanne, Delma já demonstrava preocupação com a possibilidade do Tá Com Nada e como isso poderia afetá-la. Durante uma conversa com Gabriel, a sister revelou que tem problemas no estômago e que a falta de comida poderia lhe causar dores.