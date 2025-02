'Não querem ver a gente bem', dispara Vilma sobre atitude de Gracyanne com Diogo

Na tarde desta quinta-feira, 6, Diogo Almeida e Vilma conversaram sobre a volta de Gracyanne Barbosa ao jogo e o impacto de sua presença na dinâmica da casa. Durante o bate-papo, Vilma demonstrou preocupação com a aproximação de outros participantes com Aline após a volta da empresária.

"Agora aumentou ali a rodinha para fazer cabeça dela [Aline]. Elas só fazem isso", comentou Vilma.

Diogo afirmou que não pretende influenciar as decisões de Aline. "Aline é uma menina madura [...] eu não vou forçar qualquer tipo de situação. No dia que eu conversei com ela ali na piscina, quando a gente terminou o papo [...] vi vários olhares das pessoas incomodadas porque a gente estava tendo uma troca genuína", disse o psicólogo.

Vilma, então, rebateu com um comentário direto sobre a situação. "Eles querem tirar a gente, eles não querem ver a gente bem. Então, viram que ela te faz bem e aí agora querem tirar também, pra gente ficar sozinho mesmo. Não tem problema não, porque agora a gente vai ser um por um. Cada um por si", declarou a Sister.

Diogo comenta fala de Gracyanne

Em outro momento, Diogo relatou uma conversa que teve com Gracyanne Barbosa. Segundo ele, a sister deixou claro que Aline deveria repensar seu envolvimento com ele. "A Gracy estava aqui falando com o pessoal e eu fiquei ali na beira da piscina justamente para ver o que era. E olhei para ela, aí ela falou 'pode vir, Diogo'. Eu acho que a fala dela, resumindo, é 'não fica com esse cara que ele não te merece'", afirmou.

Vilma argumentou que Gracyanne só teve acesso a imagens da casa e reforçou que eles não desrespeitaram a sister. "Vamos ficar tranquilos porque em nenhum momento a gente desrespeitou ela, foi comentado o que ela falou. A gente não esperava aquilo dela", justificou.

Retorno de Gracyanne ao jogo

Gracyanne Barbosa retornou ao BBB 25 após dois dias no Quarto Secreto, trazendo informações que obteve enquanto acompanhava os participantes. Além disso, sua volta marcou uma reviravolta na competição, com a aplicação da dinâmica do Freeze, que resultou na punição coletiva do "Tá Com Nada" e no fim das duplas, tornando o jogo individual a partir de agora.