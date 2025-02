'BBB 25': Gracyanne imita comportamento de Diogo Almeida com Aline

Gracyanne Barbosa voltou para a casa do Big Brother Brasil 25 na manhã desta quinta-feira, 6. Desde antes de sua falsa eliminação, a influenciadora digital já havia criticado o comportamento de Diogo Almeida no reality show.

Após o dia no Quarto Secreto, onde ela teve acesso às câmeras da casa e de cenas antigas do confinamento, parece que o atrito entre os dois aumentou. Em uma conversa com Camilla, Thamiris, Mateus e Vitória Strada, ela comentou as atitudes do ator com Aline e insinuou que o brother manipula situações a seu favor.

"Ele não fala para a câmera, mas ele cria muitas situações", explicou. Em seguida, a musa fitness imitou Diogo.

A relação entre Diogo e Aline se tornou um assunto frequente dentro e fora da casa. Os dois protagonizaram o primeiro beijo da edição, mas se desentenderam após o ator usar um contragolpe para emparedar a policial militar.

Entenda o que rolou entre Aline e Diogo

Gracyanne e Giovanna, junto de Diogo e Vilma, foram os mais votados pela casa no último domingo, 2. Como parte da formação da berlinda, os quatro tiveram que puxar outra dupla para a eliminação para disputar o Bate e Volta. Puxaram Aline e Vinícius.

Aline ficou chateada com a indicação e teve uma DR com o brother, por não ter sua permanência no jogo defendida por ele. Os participantes discutiram sobre o assunto na piscina.

Na segunda, 3, Diogo foi um dos principais alvos do Sincerão, por causa de sua atitude com Aline. Criticado pro Gracyanne, ele se defendeu. Outros embates entre a mãe de Diogo, Vilma, com Giovanna e Delma, causaram tensão na casa.

Decepcionada, Aline afirmou que "seguirá em frente", ao mencionar Diogo.