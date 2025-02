PM influencer é morto com tiros à queima-roupa em SP

Um agente da Polícia Militar de folga morreu na manhã desta quinta-feira, 6, após ser baleado na região do Jardim Paulistano, zona norte de São Paulo. O autor dos disparos, apontado como um possível vizinho da vítima, foi baleado e morto posteriormente em suposto confronto com policiais militares.

O PM morto foi identificado como Rafael Rodrigues Novais, soldado de 32 anos pertencente ao efetivo do 4° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M). Com 50 mil seguidores no Instagram, ele também atuava como influenciador nas redes sociais. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo Estadão mostram que Novais, de camiseta azul, cumprimenta o atirador, de camiseta vermelha e boné branco, momentos antes de ser alvejado.

A vítima parece não esperar que seria alvo do ataque. Um outro homem, também de camiseta vermelha, presencia a cena e corre logo após ouvir os disparos.

O vídeo mostra ainda que o autor dos disparos pisa no celular de Novais, aparentemente para danificá-lo, e foge logo em seguida. O caso ocorreu na Rua Flor de Minas.

Conforme informações preliminares, o homem apontado como o autor dos disparos contra o policial teria sido baleado momentos depois após suposto confronto com agentes da Polícia Militar na Rua Milton Jansen de Faria, entre o Jardim Paulistano e o Parque Brasilândia, também na zona norte. A identidade do atirador não foi relevada.

Rafael Rodrigues Novais era bastante ativo nas redes sociais, onde divulgava imagens de perseguições policiais, abordagem a criminosos e resgate a vítimas de enchentes. O policial definia seu perfil no Instagram como "um canal voltado a entretenimento e disseminação da verdade".