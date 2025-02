Circuito Spcine tem filmes a R$ 4 e R$ 2 e até sessão de graça; confira a programação

A prefeitura de São Paulo divulgou os preços dos ingressos para o circuito Spcine durante a Semana do Cinema, que ocorre entre 6 e 13 de fevereiro: R$ 2 a meia-entrada e R$ 4 a inteira. A promoção é ainda melhor nos Centros Educacionais Unificados (CEU), que realizarão sessões gratuitas no mesmo período.

Entre as 30 salas espalhadas pela capital, 25 contarão com Nosferatu, remake de terror de Robert Eggers com Willem Dafoe e Lily-Rose Depp no elenco. Wicked, musical premiado que estrela Cynthia Erivo e Ariana Grande também não ficará de fora, estando presente em 24 salas.

Outros filmes que entram na programação são: Queer, de Luca Guadagnino, Meu Nome é Bagdá, Kasa Branca, Malu, Sol de Inverno e Histórias Que é Melhor Não Contar.

Os ingressos podem ser retirados na bilheteria física ou pelo site do circuito Spcine.

Confira a programação completa a seguir:

Wicked

Quando: 7, 8, 9, 11 e 12 de fevereiro;

Onde: CEUs Aricanduva, Barro Branco, Butantã, Feitiço da Vila, Jaçanã, Jambeiro, Meninos, Parque do Carmo, Parque Novo Mundo, Parque Veredas, Paz, Perus, Pinheirinho, Quinta do Sol, São Miguel, São Pedro, São Rafael, Taipas, Tremembé, Três Lagos, Vila Atlântica, Vila do Sol, CFC Cidade

Ingressos: R$ 2 a meia-entrada e R$ 4 a inteira; gratuitos nos CEUs

Malu

Quando: 7, 8, 9, 11 e 12 de fevereiro;

Onde: Centro Cultural São Paulo (CCSP)

Ingressos: R$ 2 a meia-entrada e R$ 4 a inteira

Queer

Quando: 7, 8, 9, 11 e 12 de fevereiro;

Onde: Cine Olido;

Ingressos: R$ 2 a meia-entrada e R$ 4 a inteira; gratuitos nos CEUs

Sol de Inverno

Horário: 7, 8, 9, 11 e 12 de fevereiro;

Onde: Centro Cultural São Paulo (CCSP);

Ingressos: R$ 2 a meia-entrada e R$ 4 a inteira; gratuitos nos CEUs

Kasa Branca

Quando: 7, 8, 9, 11 e 12 de fevereiro;

Onde: CFC Cidade Tiradentes;

Ingressos: R$ 2 a meia-entrada e R$ 4 a inteira; gratuitos nos CEUs

Meu Nome É Bagdá

Quando: 7, 8, 9, 11 e 12 de fevereiro;

Onde: Cine Olido;

Ingressos: R$ 2 a meia-entrada e R$ 4 a inteira; gratuitos nos CEUs

Histórias que é Melhor Não Contar

Quando: 7, 8, 9, 11 e 12 de fevereiro;

Onde: Centro Cultural São Paulo (CCSP);

Ingressos: R$ 2 a meia-entrada e R$ 4 a inteira; gratuitos nos CEUs

Viva a Vida

Quando: 9 e 12 de fevereiro;

Onde: CEU Carrão e Vila Alpina;

Ingressos: R$ 2 a meia-entrada e R$ 4 a inteira; gratuitos nos CEUs

Nosferatu

Quando: 9 e 12 de fevereiro;

Onde: CEUs Aricanduva, Barro Branco, Butantã, Carrão, Feitiço da Vila, Freguesia do Ó, Jaçanã, Jambeiro, Meninos, Parque do Carmo, Parque Novo Mundo, Parque Veredas, Paz, Perus, Pinheirinho, Quinta do Sol, São Miguel, São Pedro, São Rafael, Taipas, Tremembé, Três Lagos, Vila Alpina, Vila Atlântica, Vila do Sol;

Ingressos: R$ 2 a meia-entrada e R$ 4 a inteira; gratuitos nos CEUs