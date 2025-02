Avião derrubou poste antes de bater em ônibus e explodir no meio de avenida de SP

O avião de pequeno porte que caiu na manhã desta sexta-feira, 7, na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, derrubou um poste antes de colidir em um ônibus e explodir. Restos de combustíveis se espalharam sobre um ônibus que estava na via e pegou fogo. Piloto e copiloto da aeronave morreram.

Seis feridos estavam no ponto de ônibus - entre eles, uma idosa. Um motociclista que estava no local também se machucou - os sete tiveram ferimentos leves e foram atendidos.

Eles não se queimaram porque o incêndio se alastrou pelo ônibus de forma lenta e foi extinto com menos de dez minutos. O ônibus estava praticamente vazio na hora do acidente - o motorista conseguiu sair do veículo e não se feriu. A avenida, uma das mais movimentadas da região, permanecia interditada às 10h13 desta sexta e havia uma mancha de querosene no local.

A aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, por volta das 7h15. Conforme informações iniciais, o avião caiu logo em seguida, às 7h20, quando o piloto tentava fazer um pouso forçado.

Segundo o tenente da Polícia Militar Jefferson de Souza, um dos primeiros a chegar no local, a informação é de que o avião vinha na direção da Avenida Marquês de São Vicente e começou a perder o controle na altura da esquina com a Avenida Nicolas Boer.

O local exato do acidente foi na altura do número 2.154 da Marquês de São Vicente. A aeronave tinha como destino a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu nas proximidades dos Centros de Treinamento do Palmeiras e do São Paulo. De acordo com a São Paulo Transporte (SPTrans), o ônibus de prefixo 1 1732, atingido na queda do avião, operava pela linha 8500/10 e pertence à concessionária Santa Brígida.

Barulho alto no momento da queda

No local, uma cortina de fumaça pôde ser vista até da Marginal Pinheiros. Moradores que estavam na região ouviram um barulho enorme no momento da queda. Também avistaram equipes do Corpo de Bombeiros e da polícia se dirigindo até o local do ocorrido.

Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), em São Paulo, foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PS-FEM, na região da Barra Funda.